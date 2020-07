Tenet, arrivano altre buone notizie: tutti i dettagli!

Che l'ultimo film di Christopher Nolan, l'attesissimo Tenet, abbia passato un periodaccio nelle ultime settimane è un eufemismo, ma finalmente le cose sembrano aver incanalato il giusto percorso, specialmente per quanto riguarda l'uscita in sala - imprescindibile per il suo regista - della pellicola. Adesso arrivano altre buone nuove...

Qualche settimana fa, infatti, vi riportavamo che a causa delle vigenti norme anti-Covid in Cina la riapertura dei cinema è sottoposta ad una rigidissima regola: gli spettatori non possono rimanere in sala più di 120 minuti, così da ridurre i rischi di contagio. Con i suoi 150 minuti totali, Tenet sarebbe stato quindi troppo lungo per essere proiettato per intero, il ché ha messo il cineasta e il suo cast davanti a due scelte: ritardarne nuovamente l'uscita (eventualmente solo per la Cina) o tagliare scene minori, inevitabilmente a discapito della trama.

Nelle ultime ore, invece, Tenet è passato al vaglio del governo che ne ha approvato l'uscita cinematografica in sala, della quale ora si attende solo la conferma della data ufficiale. Le sale in Cina hanno riaperto lo scorso 20 luglio incassando nel corso del primo weekend di programmazione circa 12 milioni di dollari; attualmente, circa il 44% delle sale cinesi sono state riaperte dopo il lockdown, anche se possono essere riempite solo del 30% rispetto alla loro capacità totale.

Le regole sulla durata delle pellicole entro le 2 ore di durata non sono state rispettate da tutte le sale, che nella maggior parte dei casi hanno proposto anche film della durata superiore, come ad esempio il blockbuster locale Wolf Warrior 2.

Per Nolan, la Cina è il mercato più importante al mondo al di fuori degli Stati Uniti e solo in due occasioni non si è rivelato tale: per Dunkirk e Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno (in quel caso il maggior incasso dopo gli USA fu in Regno Unito). In Italia, Tenet arriverà il 26 agosto.