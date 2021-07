Tenet arriva su Sky: come e quando vedere il film con Robert Pattinson anche in streaming

Il mese di luglio parte alla grande per i clienti Sky, dato che su Sky Cinema arriverà in prima assoluta Tenet di Christopher Nolan, l'ultimo film scritto e diretto dall'acclamato regista britannico.

Il film sarà in onda in prima tv il 5 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW: il thriller fantascientifico ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale, premiato con l’Oscar per i migliori effetti speciali agli Academy Awards 2021, ha per protagonisti un cast di attori internazionali che include John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clémence Poésy, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh e con la partecipazione straordinaria di Michael Caine.

Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Il film sarà disponibile anche on demand nella sezione extra per gli abbonati Sky.

In attesa dell'appuntamento, vi ricordiamo che dopo le grandi turbolenze che ne hanno scosso il longevo rapporto professionale Warner Bros. spera ancora di lavorare con Nolan per il prossimo film dell'autore, il quale al momento è ancora sconosciuto. Il regista nei mesi scorsi aveva criticato duramente la Warner e il servizio di streaming on demand HBO Max per la nuova manovra di distribuzione voluta dalla major, e secondo diverse fonti il suo prossimo film sarà prodotto e distribuito da un altro studio hollywoodiano.