Tenet, arriva la conferma: è questa la data di uscita del film di Christopher Nolan?

In queste settimane si è fatto un gran parlare della data di uscita di Tenet, attesissimo nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan e previsto originariamente per il 16 luglio.

Tuttavia, alla vigilia dell'uscita del secondo trailer ufficiale di Tenet, quella data era scomparsa da tutti gli account social del film e della Warner Bros., dettaglio non di poco conto che aveva spinto i fan a pensare ad un rinvio: ad oggi quello di Nolan è fra i pochissimi film - l'unico, se restringiamo il cerchio ai blockbuster - a non essere stato posticipato a causa della pandemia di Coronavirus, e stando alle nuove informazioni emerse pochi minuti fa pare che la linea rimarrà ancora questa.

Come potete vedere nell'immagine in calce (e nel link della fonte), l'account ufficiale di Tenet si è aggiornato con una nuova foto profilo che stabilisce al 17 luglio 2020 l'uscita nelle sale statunitensi: i cinema stanno iniziando a riaprire in tutto il mondo e dunque, a meno di improvvise ricadute, sembra che la Warner voglia davvero rispettare la data prefissata.

In Italia ricordiamo che prima della pandemia Tenet era previsto per il mese di settembre, ma al momento è impossibile dire se sarà rinviato, confermato oppure addirittura anticipato (come sperano in molti) allo scopo di riportare il pubblico in sala. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, nel frattempo vi invitiamo a rimanere sintonizzati.