Tenet: è appena uscita la prima recensione e l'entusiasmo è fuori di testa

Chiamatela pure astinenza da sala cinematografica, chiamatela strategia pubblicitaria per gonfiare l'attesa dei fan, chiamatela pure come volete: ma le prime recensioni di Tenet sono appena trapelate e chi l'ha visto a quanto pare è rimasto letteralmente a bocca aperta.

I membri dello staff della catena IMAX sono stati tra i primi fortunati spettatori a poter dare un'occhiata al nuovo film di Christopher Nolan, il thriller d'azione fantascientifico con John David Washington e Robert Pattinson che arriverà nelle sale italiane ed europee il 26 agosto e il 2 settembre in Nord America.

Secondo Deadline, i dipendenti di IMAX hanno avuto la possibilità di vedere il film in post-produzione grazie al forte legame di lunga data che il regista ha con questa speciale pellicola (fu lui il primo ad utilizzarla in modo sostanziale per le riprese di un film live-action, Il Cavaliere Oscuro, prima veniva sfruttata principalmente per i documentari) e dopo averla sfruttata in larga parte per Dunkirk, con Tenet ha voluto strafare: il nuovo capitolo della sua filmografia infatti è stato girato interamente nel formato Imax, e l'amministratore delegato della compagnia Rich Gelfond durante una teleconferenza con gli analisti di Wall Street ha dichiarato:

“Diverse persone dell'IMAX sono state coinvolte con Tenet nella fase di post-produzione. La loro reazione è stata: 'Oh mio Dio - avevo dimenticato quanto fosse bello vedere un film in questo modo'. Tenet è un film meravigliosamente filmato, magnificamente realizzato, un film meraviglioso ... Ma non è stata solo una persona, ho incontrato un certo numero di dipendenti IMAX che me l'hanno detto spontaneamente."

Ricordiamo che Tenet rischierà di perdere molti soldi a causa dell'attuale situazione dell'industria, ma il suo sacrificio stabilirà un precedente necessario per gli analisti. In attesa dell'uscita, recuperate questa esegesi sull'ipertesto del cinema di Christopher Nolan.