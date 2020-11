Tenet: annunciata la data di uscita home-video per il mercato italiano!

Tramite comunicato stampa la Warner Bros. ci ha comunicato la data di uscita ufficiale per il mercato italiano dell'edizione home-video di Tenet, acclamato blockbuster scritto e diretto da Christopher Nolan.

Il film con Robert Pattinson e John David Washington arriverà in edizione digitale a partire dal 15 dicembre, giusto in tempo per le vacanze natalizie, mentre per le edizioni DVD, Blu-Ray, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD bisognerà attendere il 13 gennaio. Scritto, diretto e prodotto dall'acclamato regista di Dunkirk, Inception e Il cavaliere oscuro, Tenet è uscito a livello globale nell’agosto 2020 incassando ad oggi $350 milioni di dollari, malgrado manchino ancora le tanto attese aperture cinematografiche nei principali mercati di New York e Los Angeles.

Il pre-order digitale è disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme e prossimamente su Amazon per quanto riguarda DVD, Blu-ray, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD. L’acquisto in digitale sarà disponibile su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, e dal 29 dicembre lo troverete anche a noleggio su Infinity e Sky Primafila.

Diversi i contenuti speciali per le edizioni 4K UHD e in Blu-ray, tra cui lo speciale ‘Looking at the World in a New Way: The Making of Tenet’, un documentario della durata di un'ora sullo sviluppo e la produzione del film, raccontato dal cast e dalla troupe.

Per altri approfondimenti ecco un saggio su Tenet e il tema dell'immagine e uno studio del cinema di Christopher Nolan.