Tenet, e se fosse ambientato in Fortnite? La folle teoria sul nuovo film di Nolan

La reticenza di Christopher Nolan a lasciar trapelare anche il più piccolo dettaglio sulla trama dei suoi film prima dell'uscita è una vera e propria manna dal cielo per gli appassionati di teorie assurde, che in questi giorni si stanno infatti letteralmente scatenando nel tentativo di immaginare ciò che vedremo in Tenet.

Del film con John David Washington, in realtà, qualcosina sappiamo: è praticamente certo che si tratterà di un film di spionaggio, che ci sarà da evitare una qualche sorta di terza guerra mondiale e che i nostri protagonisti si interfacceranno con una qualche tecnologia capace di invertire o comunque interferire con lo scorrere del tempo.

Sulla vera e propria trama o sull'ambientazione si sa dunque poco o nulla, ed è proprio qui che entra in gioco una teoria partorita da alcune menti malate (o geniali?) basandosi sulla singolare scelta di Nolan di rilasciare il trailer di Tenet con un evento su Fortnite: secondo alcuni, infatti, il tutto sarebbe stato pensato proprio per anticipare il fatto che il film con Robert Pattinson sia ambientato nel popolarissimo gioco battle royale!

Un'idea che, possiamo dirlo senza troppa paura di sbagliare, risulta decisamente improbabile: quando si ha a che fare con Nolan, però, mai dire mai! Di recente, intanto, l'uscita di Tenet è stata nuovamente rinviata; Robert Pattinson, invece, è tornato a parlare della trama di Tenet.