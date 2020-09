Tenet e After 2 trainano il box office italiano: risultati sorprendenti dai due film

Tenet e After 2 continuano a dominare incontrastati il box office italiano dimostrando una tenitura fortissima anche nei confronti delle nuove uscite settimanali, che al contrario si dimostrano un po' deludenti.

Al suo ottavo giorno di programmazione nelle sale After 2 rimane al primo posto con 229mila euro 895 euro per un totale di 2,9 milioni di euro, col tetto dei 3 milioni che sarà superato nelle prossime ore. Al secondo posto rimane Tenet, lo sci-fi con John David Washington e Robert Pattinson che con altri 151mila euro si porta ad un totale di oltre 4 milioni di euro.

L'ultimo gradino del podio appartiene a The New Mutants, che incassa altri 31mila euro per salire al totale di 349mila euro. Inoltre segnaliamo il quarto posto di Onward (11mila euro per un totale di 812mila euro), il quinto di Volevo Nascondermi (10mila euro per un totale di 669mila euro), il sesto posto di Dogtooth (5mila euro per un totale di 151mila euro) il settimo di Gretel e Hansel (5mila euro per un totale di 332mila euro) e l'ottavo posto di Balto e Togo - La leggenda (4mila euro per un totale di 54mila euro).

Infine Notturno, nuovo documentario di Gianfranco Rosi presentato nelle scorse ore durante il concorso della 77esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ha debuttato al nono posto con 4.118 euro ottenuti da 50 copie: per un paragone, nel febbraio del 2016 il precedente film del regista Fuocoammare (nominato agli Oscar come miglior documentario) debuttò con 6.111 euro per terminare la sua run al box office con 989mila euro, mentre nel 2013 Sacro GRA (Leone d’Oro a Venezia70) debuttò con 19.370 euro per raggiungere un totale di poco più di un 1 milione di duero.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che nella giornata di ieri sono stati annunciati ufficialmente After 3 e After 4. Inoltre, recuperate il nostro saggio su Tenet e il cortocircuito dell'immagine.