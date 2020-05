Tenet, 5 ragioni per cui l'uscita a luglio è tutt'altro che certa

L'uscita di Tenet al cinema dovrebbe rappresentare, il prossimo luglio, il culmine dell'attesissima riaperture delle sale cinematografiche dopo i mesi di chiusura a causa dell'emergenza coronavirus. Ma siamo proprio sicuri che la tabella di marcia verrà rispettata?

Già, perché data la situazione attuale gli ostacoli sono dietro l'angolo e in questo caso si traducono in rischi che, chissà, potrebbero spingere la produzione a far slittare l'uscita dell'attesissimo film di Christopher Nolan.

Al primo posto di questa piccola lista c'è sicuramente il discorso puramente economico: Tenet ha un budget incredibile per un film che non fa parte di un franchise, e il rischio di un rientro inferiore rispetto a quanto preventivato va ovviamente tenuto in considerazione; va messo in conto, inoltre, che per ovvie ragioni non saranno previsti tour di presentazione del film, aspetto che potrebbe sicuramente penalizzarne il successo.

E l'IMAX? Tenet, come tutti gli ultimi film di Nolan, è stato pensato per dare il meglio nelle sale attrezzate, ma quanto costerà un biglietto IMAX date le disposizioni sul distanziamento sociale e, quindi, l'inevitabile riduzione dei posti disponibili? A tal proposito va inoltre anche valutata bene la questione riapertura, visto che ad oggi non vi è certezza di quante saranno le sale cinematografiche effettivamente operative entro luglio.

Sempre in tema riapertura, inoltre, è possibile che un eventuale ritardo nella ripartenza dei cinema di città come New York e Los Angeles possa servire da deterrente, visto il considerevole incasso che città del genere garantirebbero. Insomma, a voler essere pessimisti i motivi per rinviare l'uscita non mancano: ad oggi, però, la data da cerchiare sul calendario è ancora quella del 17 luglio, e non possiamo che sperare che le cose non cambino.

Nolan, dal canto suo, ha promesso un'esperienza totalmente nuova in Tenet; a proposito, sapevate che quello visto nel trailer di Tenet fosse un vero aereo?