Tenet vicino ai 150 milioni: il film di Christopher Nolan salverà il cinema?

Ad una settimana dall'uscita Tenet era in testa al box office italiano, ma come si sta comportando la nuova creatura di Christopher Nolan a livello internazionale?

La seconda settimana di Tenet si chiude con circa 147 milioni di dollari, incassati nei vari paesi del mondo. Un mercato importante resta comunque quello americano, dove in soli quattro giorni ha incassato 20 milioni: attualmente è il film con la maggiore distribuzione sul territorio degli Stati Uniti.

In America si stima che circa il 70% delle sale siano riaperte, anche se l'affluenza non può assolutamente essere paragonata al periodo pre-pandemia, visto che la situazione è ancora molto complicata. Gli analisti e i proprietari dei vari cinema, intervistati da The Wrap, hanno affermato che 20 milioni rappresentano un buon risultato considerando il duro colpo subito nell'ultimo periodo.

A questo proposito, Warner Bros. si è detta felice degli sforzi attuati: "I nostri partner nell'intrattenimento hanno fatto di tutto per garantire un ritorno sicuro in sala, e applaudiamo e supportiamo i loro sforzi. Gli spettatori sono emozionati per la possibilità di godersi i film nella maniera in cui dovrebbero essere visti (sul grande schermo), e Tenet è il film perfetto per dare loro il bentornato".

Ovviamente siamo lontani dagli incassi stratosferici di produzioni come Avengers: Endgame, Star Wars o altri film che hanno fatto la storia del box office incassando miliardi, ma sembra comunque che il cinema sia pronto a riprendersi. Intanto abbiamo scoperto qual è stata la ripresa preferita di Nolan per il suo film. Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la recensione di Tenet.