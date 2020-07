Tenet, i 10 migliori meme sull'ennesimo rinvio del film di Nolan

Che odissea, questo Tenet! Il film di Christopher Nolan sta diventando un vero e proprio miraggio per i tanti fan del regista, che già avevano dovuto fare i conti (come tutto il mondo del cinema, del resto) con l'inevitabile slittamento dovuto all'emergenza coronavirus.

Rinvii che, nel caso del film con John David Washington, sembravano dover finalmente avere fine quest'estate prima dell'annuncio del rinvio di Tenet a tempo indeterminato che ha inevitabilmente gettato nel panico i tanti fan duramente provati dall'attesa.

Fortunatamente internet offre sempre la sua pacca sulla spalla a chi ha bisogno di conforto: i social, nel giro di poche ore, si sono infatti riempiti di meme che prendono in giro la questione del rinvio e, va riconosciuto, alcuni di questi sono davvero geniali.

C'è chi gioca sulla questione dei paradossi temporali su cui dovrebbe basarsi il film di Nolan, chi chiama in causa Netflix e chi ancora getta nel parapiglia la prossima (si spera) uscita del Dune di Denis Villeneuve: insomma, ce n'è abbastanza per far contenti tutti i palati e per superare la questione con una bella risata.

Ovviamente c'è chi comincia ad immaginare soluzioni alternative per far finalmente debuttare il film con Robert Pattinson: Warner Bros., ad esempio, ha recentemente risposto a chi parlava di una possibile uscita di Tenet su HBO Max.