Tenebre e Ossa, guardate i divertenti blooper della prima stagione della serie Netflix

Ogni grande serie ha dietro... Dei grandi blooper. E la nuova serie fantasy di Netflix, Tenebre e Ossa, non poteva certo fare eccezione. Guardiamo allora cosa hanno cosa hanno combinato sul set dello show (spoiler: Milo ruba di nuovo la scena a tutti).

Uno degli aspetti più interessanti delle serie tv è certamente la loro realizzazione. Per questo abbiamo programmi come Marvel Assembled dedicati al making of delle serie dei Marvel Studios.

Ma a volte può bastare anche un'occhiata fugace a ciò che succede durante le riprese, qualcosa di più effimero, ma che dia comunque l'impressione di esser stati, anche solo virtualmente, lì su quel set. E se poi ci fa anche sbellicare dalle risate, beh, tanto di guadagnato, non trovate?

Ecco perché tra i materiali promozionali più amati dai fan vi sono gag reel e blooper, che in alcuni casi assumono la valenza quasi di un episodio extra dello show (basta pensare alle celebri gag reel di Supernatural).

Quest'oggi è dunque il turno di Tenebre e Ossa, e nel nuovo video condiviso da Netflix (che trovate anche in testa alla notizia), praticamente tutti i membri del cast sembrano aver avuto la loro dose di errori, piccoli incidenti e grosse risate sul set (persino la capretta). Vi basta premere play per unirvi al divertimento.

E voi, che ne avete pensato della prima stagione di Tenebre e Ossa? Vi è piaciuta? Fateci sapere nei commenti.