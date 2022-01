Tenebre e Ossa 2, Kit Young e Jack Wolfe pronti a far danni: il video dal backstage

Con l'annuncio di inizio riprese è arrivato anche quello del cast di Tenebre e Ossa 2, la seconda stagione dell'acclamata serie fantasy di Netflix. E tra nuove e vecchie conoscenze, ci si prepara già a combinarne di ogni, come anticipano Kit Young e Jack Wolfe in questo video dal dietro le quinte dello show.

Possiamo aspettarci grandi cose dalla seconda stagione di Tenebre e Ossa, questo è certo. Specialmente considerando i nuovi arrivi in fatto di personaggi, che preannunciano già la presenza di importanti storyline e dinamiche particolarmente amate dai lettori dei libri di Leigh Bardugo.

E tra queste vi è sicuramente il legame che si verrà a formare tra il personaggio interpretato da Kit Young, Jesper Fahey, che abbiamo già avuto modo di conoscere nella prima stagione dello show, e quello della new entry Jack Wolfe, che come anticipato anche dai canali ufficiali vestirà i panni dell'esperto di esplosivi Wylan Hendricks, l'ultimo membro dei Corvi.

E un po' come i Malandrini di Harry Potter, i due non sembrano avere "buone intenzioni", dato che come potete vedere dal video che trovate anche in calce alla notizia si sono riuniti sul set per combinare chissà cosa...

Ma per scoprirlo, dovremo attendere ancora diverso tempo, dato che la produzione dei nuovi episodi ha appena avuto inizio, e non conosciamo ancora una data per il debutto della seconda stagione di Tenebre e Ossa su Netflix.

Fino ad allora, però, occhio ai social, perché di sicuro arriveranno tanti contenuti interessanti nei prossimi mesi.