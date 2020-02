Tendenzialmente positive le prime reazioni a Onward, descritto come 'dolce ed emozionante'

Stando alle prime reazioni della stampa americana, che ieri ha avuto modo di assistere all'anteprima del film, Onward - Oltre la magia rientra in questo caso, nonostante venga descritto da molti come "un film dolce ed emozionante", soprattutto grazia alla relazione trai due fratelli protagonisti, Ian e Barley Lightfoot, doppiati in originale da Tom Holland e Chris Pratt . Il problema è che non si avverte essenzialmente la magia dei Pixar migliori, il concetto che santifica il soggetto, che pure è avvolto da una veste grafica curatissima e valida. Sembrerebbe essere dalle parti di Monsters University , che non a casa è il primo film dello studio diretto da Scanlon, anche se si notano diversi passi avanti relativi a un discorso d'originalità e di rapporto di coppia, che supera quello amicale per arrivare a quello fraterno - e materno. Per Steven Weintraub di Collider è "un po' a sorpresa un altro grande film con un terzo atto che ti porta alle lacrime". Alison Foreman di Mashable ne parla come di "un titolo strano e meraviglioso, costantemente sorprendente, dolce in modo appropriato, occasionalmente profondo e perfettamente in stile Pixar". Ha però due piccoli reclami: "Pochi unicorni della spazzatura e la voglia di chiamare il padre 'gambe'". Kristen Lopez di IndieWire è molto più fredda: "Ottimo cast vocale e vibrazioni simili a quelle di Zootropolis [che è Walt Disney Studios, non Pixar n.d.r] ma è emotivamente manipolatorio così da nascondere un intreccio fin troppo piccolo". Meno glaciale, comunque critica ma più convinta è Kirsten Acuna di This Is Insider: "Non il mio film preferito della Pixar e neanche il loro migliore, ma è una storia che avrà risonanza con tanto pubblico. Molte risate e un ottimo modo di passare il tempo. Se siete fai degli RPG, allora il film fa definitivamente per voi". Germain Lussier di SlashFilm dice: "Non il solito film Pixar. Molto bello e ricco di momenti emozionanti ma è per la maggior parte un road trip movie standard che recupera tutto con un finale eccellente. È buono ma non ottimo ed è una delusione per la Pixar". Il fondatore della Hollywood Critics Association, Scott Menzel , ha invece scritto: "Onward è un film Pixar che sembra completamente diverso da ogni altro film Pixar. Una fiaba emozionante e commediata che si concentra sulla perdita, sulla magia e sulla fratellanza. La storia è magnificamente architettata e saprà sicuramente risuonare nelle corde del cuore di chiunque abbia perso un genitore o qualcuno di molto amato". Onward - Oltre la magia uscirà nelle sale italiane il prossimo 5 marzo 2020.

