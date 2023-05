L'Ultimo dei Templari, a quale folle allenamento si sottopose Nicolas Cage?

L'ultimo dei Templari, come ogni film ambientato nel medioevo, non è stato particolarmente facile da realizzare. In particolare, Nicolas Cage si è sottoposto ad un ferreo allenamento per imparare a combattere come un uomo vissuto nel quattordicesimo secolo. Insomma, una vera e propria impresa.

La storia, che all'inizio sembra essere un semplice ritorno a casa dei crociati Behmen e Felson, si trasforma in un traumatico incontro con la realtà quando i due si trovano di fronte alla peste nera che ha distrutto tutto il loro mondo. Tra esoterismo e religione, il film cerca di raccontare la cultura e il modo di pensare dell'epoca attraverso le figure dei due impavidi guerrieri interpretati da Nicolas Cage e Ron Perlman.

Durante la lavorazione della pellicola Cage mostrò un particolare interessamento verso quelli che si svelarono essere i temi fondamentali del film. Prima Nicolas Cage si impegnò nello studio del Santo Graal poi, successivamente, decise di diventare un cavaliere all'altezza delle aspettative. L'attore imparò ad andare a cavallo da Camilla Naprous, famosissima stunt woman e dal suo team di addestratori di cavalli in Inghilterra. Cage ha anche lavorato con un coreografo di combattimenti per imparare a lottare con la spada.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film vi consigliamo la nostra recensione de L'Ultimo dei Templari. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!