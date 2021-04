Io sono Tempesta, sapevate che Elio Germano è anche uno stimato musicista?

Tra gli interpreti italiani più lanciati e prolifici del momento c'è sicuramente Elio Germano, fresco di riconoscimenti, plauso e candidature per le sue intense interpretazioni in Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti e nel bellissimo Favolacce dei Fratelli d'Innocenzo, con cui sta girando anche un nuovo film.

Nonostante una carriere cinematografica portentosa e in veloce ascesa da anni, Germano porta avanti parallelamente anche una seconda carriera meno conosciuta che è quella del musicista. L'attore fa infatti parte del gruppo rap Bestierare, formatosi a Roma nei primi anni '90 e composto da tre voci e un DJ, per la precisione Siamo Para, lo stesso Germano, Plug (anche beatmaker) e DJ Amaro.



Bestierare e dunque Germano hanno all'attivo quattro album intitolati rispettivamente Come un animale (in linea con il nome del collettivo rap), Precario, Per uscire premi icsilon e Tutto sommato. Conoscevate questo lato della carriera dell'interprete? In generale, avete mai ascoltato i Bestierare? Fatecelo sapere come sempre nei commenti in calce alla notizia.



Vi ricordiamo intanto che Elio Germano sarà protagonista di America Latina, il nuovo e attesissimo film scritto e diretto dai fratelli D'Innocenzo. L'uscita del lungometraggio dovrebbe essere prevista per il 2022, ma non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.



Vi terremo aggiornati in merito.