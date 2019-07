La tempesta è solo l'inizio dell'orrore nei due nuovi spot di Crawl - Intrappolati

Dopo la pubblicazione di trailer e poster di Crawl - Intrappolati, l'horror home-invasion in salsa alligatori diretto da Alexander Aja e prodotto da Sam Raimi si mostra in due nuovi spot televisivi.

I filmati, che potete trovare come di consueto in calce all'articolo, sono stati pubblicati sulla pagina ufficiale YouTube della 20th Century Fox, e preannunciano un adrenalinico e originale survival-horror che alla classica formula dell'home-invasion sottrae l'assassino armato di coltello per aggiungere un uragano e tanti alligatori affamati.

Cosa ve ne pare dei due spot tv? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Crawl - Intrappolati arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 15 agosto: la storia racconta di un enorme uragano che colpisce la Florida, con la protagonista Haley (Kaya Scodelario) che però ignora gli ordini di evacuazione per cercare il padre scomparso (Barry Pepper). Lo troverà gravemente ferito e soprattutto bloccato in un’intercapedine della loro casa di famiglia, nella quale, nel tentativo di soccorrerlo, rimarrà intrappolata insieme a lui a causa dell'inondazione.

Altro problema non trascurabile è che, con il livello dell'acqua che sale, un gruppo di alligatori confonderà i corridoi della casa per un nuovo territorio di caccia.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni di Alexander Aja su Crawl - Intrappolati.