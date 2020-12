Una telecamera per due, che fine hanno fatto Melissa Joan Hart e Dean Cain?

Questa sera su Paramount Channel va in onda Una telecamera per due, una commedia sentimentale del 2016 che riporta in auge due star della tv anni '90. Troviamo infatti Melissa Joan Hart e Dean Cain che hanno rispettivamente preso parte alle serie tv Sabrina - Vita Da Strega e Lois & Clark.

I due attualmente sono un po' scomparsi dai radar ma, hanno comunque preso parte a piccole produzioni per la tv proprio come questa. Subito dopo la fine delle riprese della serie dedicata alla giovane Spellman, Melissa Joan Hart ha partecipato ad alcuni piccoli lungometraggi arrivandone addirittura a dirigerne uno nel 2005. Qualche anno dopo la vediamo recitare in Il mio finto fidanzato e nel 2009 torna ad essere la protagonista dalla sit-com Melissa & Joy che viene cancellata poi nel 2015.

Dean Cain dopo la fine della serie dedicata all'uomo d'acciaio, ha preso parte per lo più a commedie natalizie, facendo perdere le sue tracce al grande pubblico. L'attore però è tornato alla ribalta negli ultimi anni, in primis per la sua strenua difesa del presidente Trump e poi per la sua dura critica ai film di Zack Snyder. A suo avviso è stato particolarmente frustrante il trattamento riservato ad uno dei più grandi supereroi DC.