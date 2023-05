Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Trent Reznor e Atticus Ross alla soundtrack

Come confermato da Film Music Reporter, i due Premi Oscar e Premi Grammy Trent Reznor e Atticus Ross hanno composto la colonna sonora di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, il nuovo film d'animazione in computer grafica del franchise co-scritto e co-prodotto da Seth Rogen e Evan Goldberg in arrivo la prossima estate in tutti i cinema.

Mutant Mayhem è il secondo film d'animazione in computer grafica del duo dopo Soul della Disney/Pixar, che è valso a Reznor e Ross la seconda vittoria agli Oscar dopo quella per The Social Network di David Fincher. Oltre che per la serie Watchmen della HBO e per il dramma ambientato negli anni '90 Mid90s, Reznor e Ross sono noti nel mondo del cinema per le loro quattro collaborazioni proprio Fincher: oltre The Social Network, hanno lavorato anche a Millennium: Uomini che odiano le donne, L'amore bugiardo - Gone Girl e Mank. Reznor e Ross hanno composto le musiche di The Killer, il prossimo film di Fincher in uscita su Netflix in autunno.

Come abbiamo visto anche nel trailer di Mutant Mayhem, nel reboot di Nickelodeon Movies (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run) e Point Grey Pictures di Seth Rogen ed Evan Goldberg (Neighbors), i nostri protagonisti vogliono conquistare i cuori dei newyorkesi ed essere accettati come normali adolescenti attraverso atti eroici dopo anni trascorsi a nascondersi dal mondo degli umani.

I fratelli Turtle - Leonardo (Nicolas Cantu di The Walking Dead: World Beyond), Donatello (Micah Abbey di Cousins for Life), Michelangelo (Shamon Brown Jr. di The Chi) e Raffaello (Brady Noon di The Might Ducks: Game Changers) - affrontano una misteriosa associazione criminale con l'aiuto della loro amica April O Neil (Ayo Bear), ma si ritrovano in difficoltà quando un esercito di mutanti si scatena contro di loro.

L'uscita nelle sale della pellicola è fissata per il 2 agosto prossimo.