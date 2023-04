Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, il trailer inedito svela il nuovo villain

Il primo trailer ufficiale di Teenage Mutant Ninja Turles: Mutant Mayhem ci ha mostrato Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo come teenager sempre con lo smartphone in mano.

Il trailer completo mostrato nel corso del CinemaCon ha svelato sia l'intero cast del film che riporterà le amatissime Tartarughe Ninja sul grande schermo sia il villain di questa nuova avventura. Ma chi è il super cattivo di TMNT: Mutant Mayhem? E soprattutto chi darà la voce al villain che si scontrerà con Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo? Ice Cube si unisce al cast del nuovo film delle Tartarughe Ninja e presta la voce a Superfly, un terribile signore del crimine che sta devastando la città: solo l'intervento dei fratelli eroici potrà salvare New York.

Il rapper si unisce al cast composto da Hannibal Buress (Genghis Frog), Rose Byrne (Leatherhead), John Cena (Rocksteady), Jackie Chan (Splinter), Ice Cube (Superfly), Natasia Demetriou (Wingnut), Ayo Edebiri (April O'Neil), Giancarlo Esposito (Baxter Stockman), Post Malone (Ray Fillet), Seth Rogen (Bebop), Paul Rudd (Mondo Gecko), Maya Rudolph (Cynthia Utrom); al fianco di Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Nicolas Cantu (Leonardo) e Brady Noon (Raphael).

Non solo l'azione per i quattro fratelli, ma anche un lungo percorso verso l'accettazione da parte degli altri adolescenti: nella versione estesa del trailer presentato al CinemaCon, infatti, April O' Neil dice agli amici che gli umani non li accetteranno mai. Questo però non abbatte i nostri supereroi che, in quanto adolescenti, vivono ancora momenti di spensieratezza proprio come bambini: promessa mantenuta per Seth Rogen!

Il reebot animato sarà soltanto il primo di una nuova serie di film dedicati alle Tartarughe Ninja che sono pronte a tornare nel periodo d'oro. Come già annunciato, TMNT: Mutant Mayhem, prodotto da Paramount Animation e Nickelodeon uscirà nei cinema il 4 agosto 2023.