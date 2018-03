Teenage Groot nel nuovo spot di Avengers: Infinity War

Teenage Groot sceglie Star-Lord in un nuovo spot promozionale di. In questi anni l'MCU ha lasciato divisi gli Avengers dai Guardiani, ma una volta che il film diretto daarriverà nelle sale questa divisione finirà. I due team si uniranno nel prossimo film Marvel per sconfiggere il malvagio Thanos.

Tuttavia, mentre gli Avengers lottano per superare i problemi tra di loro, i Guardiani sembra che abbiano una sola problematica: crescere un albero adolescente.

Il nuovo Groot continuerà la sua crescita, diventando un adolescente in Infinity War. Considerando che sono passati solo 2-3 anni dagli eventi del sequel, è difficile stabilire quale possa essere il tasso di crescita per bizzarri alberi senzienti e bipedi ma dai video che sono stati diffusi sembra che Groot avrà in tutto e per tutto un atteggiamento da vero adolescente.

Una creatura più ribelle, come mostrato in questo nuovo spot diffuso su Twitter. Uno spot nuovo di zecca che presenta un mix tra vecchi e nuovi spezzoni, tra cui una sequenza in cui Star-Lord e Teenage Groot navigano nello spazio insieme agli altri Guardiani. Peter Quill, ora una figura paterna per Groot, gli intima di mettere via il suo dispositivo mobile, che assomiglia ad una versione spaziale del Nintendo Switch. Un ultimatum al quale Groot risponde con un "I'm Groot". Un atteggiamento da classico adolescente ostile che probabilmente vedremo in tutto il film e che potrebbe rappresentare quel tocco d'umorismo che contraddistingue i Guardiani.

A parte i Guardiani, il nuovo spot mostra Re T'Challa che parla con il suo Generale, Okoye, presumibilmente dopo la scoperta della minaccia di Thanos. Un'altra sequenza coinvolge Scarlet Witch. Molto probabilmente si tratta di una versione estesa di alcune sequenze incluse nei trailer ufficiali. Dopo l'uscita dell'ultimo trailer, ora i Marvel Studios tengono alta l'attenzione dei fan con questi spot, in attesa dell'uscita di Avengers: Infinity War nelle sale cinematografiche, prevista per il 25 aprile.