Teen Wolf, anche Tyler Hoechlin tornerà per il film di Paramount+

Lo scorso settembre arrivava l'annuncio: era in arrivo un film di Teen Wolf per Paramount+. Tuttavia, fin da subito sembrava che ci sarebbero state due grandi assenze, quelle di Stiles e Derek Hale. E mentre la prima sembra permanere, per la seconda è arrivata adesso la notizia che Tyler Hoechlin sarà nel film!

I fan di Teen Wolf possono tornare a gioire, perché Derek Hale è di ritorno a Beacon Hills.

L'attore Tyler Hoechlin, che ha interpretato il personaggio di Derek in 6 stagioni della serie di MTV, per un totale di 100 episodi complessivi, sarà presente all'appello per il film prodotto e distribuito da Paramount+, e ne sarà anche produttore.

Film che tuttavia dovrà comunque fare i conti con l'assenza di un altro dei personaggi preferiti dal pubblico, Stiles Stilinski, dato che Dylan O'Brien ha confermato di non voler tornare per il sequel/revival. Inoltre, anche Arden Cho a.k.a. Kira Yukimura in 3 stagioni dello show, non accompagnerà un cast composto da Tyler Posey, Holland Rodan, Crystal Reed, Shelley Henning, Ian Bohen, JR Bourne, Melissa Ponzio, Linden Ashby, Colton Haynes, Ryan Kelley, Dylan Sprayberry, Orny Adams, Vince Mattis, Nobi Nakanishi, Amy Workman e Khylin Rhambo.

"C'è la luna piena nei cieli di Beacon Hills, e con essa sembra essere arrivata anche una terrificante minaccia. I lupi ululano di nuovo, chiamano le Banshee, i Coyote Mannari, i Segugi Infernali, i Kitsune e ogni altro tipo di mutaforma notturno. Ma solo un Lupo Mannaro come Scott McCall, ormai non più ragazzino ma ancora un Alpha, può riunire nuovi alleati e amici fidati per combattere contro quello che potrebbe essere il più grande nemico finora, e il più pericoloso" recita la sinossi ufficiale della pellicola.