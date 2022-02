Teen Wolf: Dylan O'Brien, Arden Cho e Tyler Hoechlin non torneranno nel film sequel

Come noto, Paramount+ ha annunciato l'inizio della produzione di un film revival di Teen Wolf, serie televisiva andata in onda su MTV dal 2011 al 2017 per un totale di sei stagioni. Ebbene, nelle ultime ore è stato confermato il ritorno del cast originale della serie, tra cui Tyler Posey, per il film che proseguirà le vicende lasciate in sospeso.

Oltre al già citato ritorno di Tyler Posey nei panni di Scott McCall, nel cast del film sequel di Teen Wolf torneranno anche Holland Roden in quelli di Lydia Martin, Shelley Hennig come Malia Tate, Crystal Reed come Allison Argent, Orny Adams come Coach Bobby Finstock, Linden Ashby come Sheriff Noah Stilinski, J.R. Bourne come Chris Argent, Seth Gilliam nei panni di Dr. Alan Deaton, Colton Haynes in quelli di Jackson Whittemore, Ryan Kelley come lo Sceriffo Jordan Parrish, Melissa Ponzio come Melissa McCall e Dylan Sprayberry nei panni di Liam Dunbar.

Tuttavia, Variety ha confermato che Dylan O'Brien, Arden Cho e Tyler Hoechlin non torneranno nel film revival di MTV. I tre attori interpretavano rispettivamente Stiles Stilinski, Kira Yukimura e Derek Hale.

"Si vede la luna piena nei cieli di Beacon Hills, e con essa ha fatto la sua comparsa anche una terrificante minaccia. I lupi stanno di nuovo ululando, chiamando le Banshee, i Coyote Mannari, i Segugi Infernali, i Kitsune e ogni altro mutaforma notturno. Ma solo un Lupo Mannaro come Scott McCall, ormai non più adolescente ma ancora un Alpha può riunire nuovi alleati e fidati amici per combattere contro quello che potrebbe essere il più grande e pericoloso nemico finora" si legge nella sinossi ufficiale della pellicola.

Da tempo si discuteva di una possibile nuova stagione di Teen Wolf, e i fan non hanno fatto che chiedere a gran voce il ritorno in un qualche modo o forma dello show. Sembra dunque che i loro desideri siano stati esauditi.