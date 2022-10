Teen Wolf, annunciata la data d'uscita del film Paramount: il nuovo video

Paramount ha annunciato ufficialmente la data d'uscita di Teen Wolf: Il Film, scritto e prodotto da Jeff Davis e diretto da Russell Mulcahy. Teen Wolf uscirà esclusivamente sulla piattaforma streaming Paramount+ e in contemporanea con l'annuncio è stata pubblicata una prima clip del film tratto dalla celebre serie.

Il video è stato mostrato nel corso del New York Comic-Con, nel panel dedicato al film. Teen Wolf racconta di un nuovo e terrificante male che emerge a Beacon Hills, portando i lupi ad ululare ancora una volta alla luna piena per chiedere il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Recuperate su Everyeye il primo teaser trailer di Teen Wolf.

Sequel della serie omonima, Teen Wolf: Il Film uscirà negli USA e in Canada il 26 gennaio 2023 e il giorno successivo in Regno Unito, America Latina e Australia. Non sono state ancora annunciate le date d'uscita nei mercati internazionali, che verranno ufficializzate in un secondo momento.

Il cast del film comprende Tyler Hoechlin, Orny Adams, Linde Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Ian Bohen e Nobi Nakanishi.

In Teen Wolf mancherà Dylan O'Brien, star del franchise Maze Runner, che ha spiegato di aver deciso di voler lasciare il ruolo di Styles nel modo in cui è stata conclusa la narrazione nella serie televisiva.