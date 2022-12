Teen Wolf: Allison è tornata nel primo full trailer del film sequel!

Paramount Plus ha diffuso in streaming il primo emozionante full trailer di Teen Wolf: The Movie, il film sequel della serie sviluppata da MTV e andata in onda dal 2011 al 2017. Nel filmato possiamo assistere al ritorno degli amatissimi personaggi dello show, tutti apparentemente in grave pericolo dopo la rivelazione del ritorno di Allison.

Il trailer, appunto, mostra l'emergere di un "male terrificante" che sembra controllare Allison Argent, interpretata da Crystal Reed, che era apparentemente morta nella terza stagione di Teen Wolf. In particolare, il filmato mette in evidenza il ricongiungimento tra lo Scott McCall di Tyler Posey, che viene chiamato Alpha nel corso del trailer, e Allison, che non lo riconosce più.

Dal momento che il coinvolgimento di Reed era già stato confermato in precedenza, il ritorno di Allison in Teen Wolf: The Movie non dovrebbe sorprendere. Invece, ciò che inizialmente incuriosiva era il modo in cui sarebbe stata inserita nel progetto, considerando la morte del personaggio. Per capire il contesto, Allison è stata uccisa nella terza stagione di Teen Wolf dopo aver ricevuto una coltellata fatale da una spada Oni.

La morte del personaggio, tuttavia, non è stata dovuta a un conflitto dietro le quinte, bensì alla decisione della Reed di abbandonare Teen Wolf per dedicarsi ad altre attività. Poiché ha mantenuto un ottimo rapporto con tutti gli altri attori di Teen Wolf anche dopo la sua partenza, è stato relativamente facile convincerla a tornare per il film della Paramount+. Ora, il suo ritorno sarà uno dei misteri centrali della narrazione, se non il punto più importante della trama.

Il film di Teen Wolf racconta di un nuovo e terrificante male che emerge a Beacon Hills, portando i lupi ad ululare ancora una volta alla luna piena per chiedere il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte.

Sequel della serie omonima, Teen Wolf: Il Film arriverà su Paramount+ negli USA e in Canada il 26 gennaio 2023 e il giorno successivo in Regno Unito, America Latina e Australia. Non sono state ancora annunciate le date d'uscita nei mercati internazionali, che verranno ufficializzate in un secondo momento.

Il cast del film comprende Tyler Hoechlin, Orny Adams, Linde Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Ian Bohen e Nobi Nakanishi. In Teen Wolf mancherà Dylan O'Brien, lanciato proprio dalla serie e poi star del franchise Maze Runner, che ha spiegato di aver deciso di voler lasciare il ruolo di Styles nel modo in cui è stata conclusa la narrazione nella serie televisiva.