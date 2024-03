Teen Titans, primi dettagli sulla trama del film di James Gunn?

Il live-action su Teen Titans diventerà realtà: il nuovo DCU di James Gunn si espande sempre di più, promettendosi di regalare ai fan DC uno sviluppo più coerente e nuovi eroi.

Tra i progetti più richiesti dai fan figurava proprio Teen Titans e dopo le ultime conferme sull'avvio della produzione di un film dedicato scritto da Ana Nogueira (già sceneggiatrice di Supergirl: Woman of Tomorrow) è partita la ricerca verso i più primi dettagli. La notizia è fresca fresca ma qualche rumor sulla presunta trama di Teen Titans ha già iniziato a circolare sul web: Production Weekly ha svelato quella che sembrerebbe la prima bozza di sinossi, lasciando a bocca aperta i fan.

"I Teen Titans sono più distanti che mai... fino a quando Damian Wayne recluta Starfire, Raven, Beast Boy e il nuovo Kid Flash per unirsi a lui nella lotta contro suo nonno, Ra's al Ghul", la possibilità che la trama si sviluppi su questa linea vedrebbe così parecchie reference dalla serie Teen Titans Rebirth ma non è questo a stupire il fandom. Qualora la trama del live-action sui Teen Titans fosse confermata, dalle parole della sinossi si intuirebbe l'esistenza di una squadra poi scioltasi con membri Starfire, Raven e Beast Boy. Ma il loro coinvolgimento in un team passato li renderebbe più vecchi di Damian Wayne: insomma di dubbi ce ne sono parecchi anche solo nel leggere il nome dell'erede del Cavaliere Oscuro. Gli sviluppi su Batman: The Brave & The Bold sono ancora in fase iniziale e in assenza di una linea precisa, come potrebbe James Gunn catapultarsi proprio su Damian Wayne?

Non ci resta che prendere i rumor con le pinze e attendere comunicazioni ufficiali sul live-action di Teen Titans!

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (BS) è uno dei più venduti di oggi.