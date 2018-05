Teen Titans GO: un video ricorda che Deadpool non è che una copia di Deathstroke

Tra due mesi uscirà l’atteso film d’animazione Teen Titans GO!, ma approfittando dell’uscita in sala di Deadpool 2 qualcuno ci ha tenuto a mettere alcune cose in chiaro.

Il profilo Twitter di Warner Bros. Canada, infatti, approfittando dell’uscita in sala del sequel del Mercenario Chiacchierone, ha pubblicato un video provocatorio per ricordare al pubblico che prima di Deadpool c’era il personaggio della DC Deathstroke. Per prima cosa vengono messi a confronto i due nomi dei personaggi a fumetti, di come il Wade Wilson di Deadpool sia ovviamente simile allo Slade Wilson di Deathstroke, e viene fatto notare di come Rob Liefeld fosse un accanito fan del lavoro di Marv Wolfman e George Peréz, che crearono il supervillain della DC ben 11 anni prima di Deadpool.

Il film animato sarà interpretato dal cast vocale della serie, tra cui spiccano Greg Cipes nei panni di Beast Boy, Scott Menville nei panni di Robin, Khary Payton nei panni di Cyborg, Tara Strong nei panni di Raven e Hynden Walch nei panni di Starfire, Will Arnett interpreterà Slade Wilson, Kristen Bell sarà Jade Wilson, James Corden sarà Balloon Man, Lil Yachty interpreterà Lanterna Verde e Nicolas Cage darà la voce a Superman.

Il film debutterà in USA il 27 luglio mentre in Italia sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 6 settembre.

Sinossi: Ai Teens sembra che tutti i più grandi supereroi abbiano un loro film – tutti tranne i Teen Titans! Ma il leader Robin è intenzionato a risolvere la situazione in modo da essere considerati come delle star anziché degli aiutanti. Se solo potessero farsi notare dal miglior regista di Hollywood. Con alcune idee stravaganti e una canzone nel cuore, i Teen Titans si dirigono verso Tinsel Town, certi di riuscire a realizzare il loro sogno. Ma quando il gruppo viene ingannato da un Super-Cattivo e dal suo diabolico piano per conquistare la Terra, le cose si mettono davvero male. La loro amicizia e il loro spirito di combattimento vengono meno, il loro stesso destino è messo in gioco!