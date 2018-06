Teen Titans GO! To The Movies: nel nuovo video vediamo qualcosa di più di Deathstroke!

Nel nuovo video rilasciato per Teen Titans GO! To The Movies, possiamo dare un'occhiata più da vicino al personaggio di Deathstroke, a cui Will Arnett "regala" voce e personalità, date uno sguardo al player!

In questa clip rilasciata dalla Warner Bros. quindi, vediamo come sia interessante il processo del doppiaggio dei cartoni animati e, in particolare, ci rendiamo conto di come Will Arnett, in particolare, abbia dato voce a Deathstroke! Non solo, c'è anche Kristen Bell che racconta qualcosa del suo personaggio, la regista alla quale i Teen Titans si rivolgono, dal momento che anche loro vogliono il loro film!

Inoltre, come forse ricorderete, Nicholas Cage è stato scritturato per dare la voce al personaggio di Superman, e l'attore che invece interpreta Beast Boy, Greg Cipes, ci rassicura riguardo questa pellicola, pronunciando le belle parole: "Se la serie Teen Titans GO! è l'arcobaleno, Teen Titans GO! to the Movies è la pentola d'oro che si trova alla fine dell'arcobaleno stesso!"

Teen Titans GO! To The Movies arriva nelle sale cinematografiche americane il 27 luglio prossimo!