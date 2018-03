Teen Titans Go! Nicolas Cage avrà finalmente l'opportunità di interpretare Superman!

Dove? In Teen Titans Go! To the Movies!venne preso nei panni di Superman per il famoso Superman Lives, di Tim Burton, che non ha mai visto la luce. Però adesso l'attore potrà interpretare il ruolo dell'Uomo d'Acciaio nel film animato!

Ieri è arrivata la notizia che la cantante e cantautrice Halsey e il rapper Lil Yachty saranno le voci rispettivamente di Wonder Woman e Lanterna Verde in Teen Titans GO! To The Movies, e ora USA Today ha rivelato chi sarà l'attore ad interpretare vocalmente Kal-El.

20 anni dopo aver perso la possibilità di volare nei cieli nei panni di Superman in Superman Lives dunque, Nicolas Cage (Ghost Rider, Face-Off) presterà il suo inconfondibile talento vocale al Man of Steel nel prossimo film d'animazione.

"Ogni supereroe dell'universo DC ha un impatto sui fan, quindi abbiamo sentito una grande responsabilità nel trovare una voce adatta per ogni personaggio che non si adattasse solo al ruolo, ma al tono scherzoso dei Titani, e siamo entusiasti del nostro cameo cast ", ha detto il produttore esecutivo Sam Register.

Sorpresi dai casting? Forse sì, ma questa è una commedia, dopotutto.



Comunque, vedremo chi sarà a dare la voce alla versione italiana, dunque. Stay Tuned!