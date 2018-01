Teen Titans GO! - Il film, il simpatico team up DC nel primo trailer italiano

Laha rilasciato quest'oggi il primo trailer italiano dell'atteso Tenn Titans GO! - Il film , omonima trasposizione cinematografia dell'amatissima e seguita serie tv animata targatae dedicata al famoso gruppo di giovani eroi della DC.

Sceneggiato per il grande schermo da Aaron Horvath e Michael Jelenic e diretto dal primo a quattro mani con Peter Rida Michail, il film sui giovani titani racconterà dello sbarco al cinema di Robin, Cyborg, Beast Boy, Corvina e Stella Rubia. Questa infatti la sinossi: "Nel film il gruppo di giovani supereroi noti come Teen Titans si rendono conto di essere gli unici a non essere ancora protagonisti di un film tutto loro. Robin decide di ribaltare tale situazione e non solo: vuole esserne il protagonista, non di certo la spalla! Per questo il team si dirige verso Tinsel Town con l'obiettivo di realizzare una loro pellicola, con tante idee nella testa e un regista da scovare. Ma quando un supercattivo si mette sulla loro strada, con un piano che potrebbe distruggere potenzialmente il mondo, i Teen Titans sono costretti a combattere.".



Teen Titans GO! - Il film vedrà tra i produttori della pellicola anche Will Arnett, Michail e Peggy Regan, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 6 settembre 2018, "perché se anche Aquaman può avere un film, allora tutti gli altri possono".