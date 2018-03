Teen Titans GO! - Il film: il nuovo spot ironizza sul flop di Lanterna Verde

La Warner Bros Italia ha rilasciato un nuovo spot TV dell'atteso, omonima trasposizione cinematografia dell'amatissima e seguita serie TV animata targata Cartoon Network e dedicata al famoso gruppo di giovani eroi della DC.

Nel filmato viene chiesto a Lanterna Verde: “Non c’è già stato un film su di te?”, al che il supereroe risponde: “C’è stato un film su Lanterna Verde…ma non ne parliamo molto”. Il riferimento evidente è al Lanterna Verde di Martin Campbell con Ryan Reynolds nei panni di Hal Jordan, rivelatosi un insuccesso sia di pubblico che di critica, tanto che ancora oggi lo stesso Reynolds, “riabilitatosi” grazie a Deadpool, ne parla in maniera sempre ironica.

Sceneggiato per il grande schermo da Aaron Horvath e Michael Jelenic e diretto dal primo a quattro mani con Peter Rida Michail, il film sui giovani titani racconterà dello sbarco al cinema di Robin, Cyborg, Beast Boy, Corvina e Stella Rubia.

Teen Titans GO! - Il film vedrà tra i produttori della pellicola anche Will Arnett, Michail e Peggy Regan, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 6 settembre 2018 (negli USA arriverà il 27 luglio precedente), "perché se anche Aquaman può avere un film, allora tutti gli altri possono".

Sinossi: "Nel film il gruppo di giovani supereroi noti come Teen Titans si rendono conto di essere gli unici a non essere ancora protagonisti di un film tutto loro. Robin decide di ribaltare tale situazione e non solo: vuole esserne il protagonista, non di certo la spalla! Per questo il team si dirige verso Tinsel Town con l'obiettivo di realizzare una loro pellicola, con tante idee nella testa e un regista da scovare. Ma quando un supercattivo si mette sulla loro strada, con un piano che potrebbe distruggere potenzialmente il mondo, i Teen Titans sono costretti a combattere."