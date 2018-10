Teen Titans GO! - Il film: ecco il cameo animato di Stan Lee!

È stata diffusa in strraming una nuova clip tratta da Teen Titans GO! - Il film, film d'animazione prodotto da Warner Bros. Animation e DC Entertainment insieme a Cartoon Network.

Nella clip vediamo i nostri piccoli eroi discutere della possibilità di vedere un giorno un film su ognuno di loro, quando Stan Lee irrompe sullo schermo e catalizza su di sé l’attenzione per il suo consueto cameo; qualcuno però gli fa notare di essere piombato all’interno di un film DC e resosi conto dell’errore esclama: “Questo è un film DC? Devo uscire da qui!”

Il film è basato sulla serie animata Teen Titans GO!, a sua volta basata sulla serie a fumetti omonima. La regia è di Aaron Horvath e Peter Rida Michail. I cameo di Stan Lee sono diventati un segno distintivo dei film Marvel e nel corso degli anni Lee è apparso in innumerevoli cartoni animati, programmi tv e pellicole al cinema. Ora è passato al livello successivo: i film DC. Si tratta della seconda apparizione di Stan Lee in un film d'animazione, dopo Big Hero 6 per la Disney ed è la conferma di come la figura di Lee non sia completamente legata alla Marvel ma abbracci l'intero genere sui supereroi.

Teen Titans GO! - Il film comprende nel cast vocale originale Greg Cipes, Scott Menville, Khary Payton, Tara Strong, Hynden Walch, Will Arnett e Kristen Bell, oltre a Jimmy Kimmel nel ruolo di Batman e Nicolas Cage in quello di Superman.

Il film uscirà nelle sale italiane il 6 settembre.