Teen Spirit, l'esordio alla regia di Max Minghella uscirà nel 2019

Dopo una presentazione di successo lo scorso settembre al Toronto Film Festival, il Teen Spirit di Max Minghella, suo esordio alla regia, è immediatamente schizzato in cima alla lista dei film più attesi dai critici americani, e oggi Deadline ci informa che l'opera uscirà prima di quanto previsto.

Stando al sito, infatti, Teen Spirit vedrà il buio della sala già nel 2019, esattamente il 17 gennaio 2019. Probabilmente il successo al TIFF 2018 ha convinto la produzione a una distribuzione più repentina e capillare del previsto, almeno in patria.



La storia del film si concentra su Violet -interpretata da un'ipnotica Elle Fanning-, adolescente come tante che, grazie a un'imperdibile opportunità, cercherà di sfruttare il suo talento canoro per sfondare come pop star. Seguiremo così il suo ambizioso viaggio nella preparazione al debutto sul palco del talento stile American Idol e tutti gli interrogativi e le paure che si celano dietro alla rincorsa di un sogno pensato il più delle volte irrealizzabile.



Teen Spirit vedrà anche performance e musiche di Katy Perry, Ariana Grande, Ellie Goulding, Annie Lennox, Grimes, Tegan e Sara e The Undertones. Nel cast troveremo al fianco della Fanning anche Rebecca Hall, Milly Brady e Stephen Boxer, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 17 gennaio 2019.



Il prossimo anno vedremo la Fanning anche in Galveston di Melanie Laurent, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Nic Pizzolatto.