Teen Spirit, Elle Fanning aspirante pop star nel primo teaser trailer ufficiale

È stato rilasciato online sia via Youtube che sui social del regista il primo teaser trailer ufficiale di Teen Spirit, young drama diretto da Max Minghella (The Handmaid's Tale), interprete trentatreenne discretamente conosciuto qui al suo debutto come sceneggiatore e anche dietro la macchina da presa.

La storia del film si concentra su Violet -interpretata da un'ipnotica Elle Fanning-, adolescente come tante che, grazie a un'imperdibile opportunità, cercherà di sfruttare il suo talento canoro per sfondare come pop star. Seguiremo così il suo ambizioso viaggio nella preparazione al debutto sul palco del talento stile American Idol e tutti gli interrogativi e le paure che si celano dietro alla rincorsa di un sogno pensato il più delle volte irrealizzabile.



Teen Spirit vedrà anche performance e musiche di Katy Perry, Ariana Grande, Ellie Goulding, Annie Lennox, Grimes, Tegan e Sara e The Undertones. Nel cast troveremo al fianco della Fanning anche Rebecca Hall, Milly Brady e Stephen Boxer, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 17 gennaio 2019.



Il film verrà presentato nei prossimi giorni in anteprima mondiale al prestigioso Toronto International Film Festival, in programma nella città canadese da oggi al 16 settembre. Il prossimo anno vedremo la Fanning anche in Galveston di Melanie Laurent, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Nic Pizzolatto.