Teddy Bears Are For Lovers: il corto prodotto da Joe Dante diventa un film

La trama del cortometraggio Teddy Bears Are For Lovers segue un casanova di vent'anni perseguitato dagli orsacchiotti che ha regalato alle sue ex fidanzate. Dante è stato il produttore esecutivo del corto del 2016 e, a quanto si dice, si è detto lusingato di far parte di un 'insolito progetto comic-horror che ha alcune affinità coi Gremlins'.

Il regista, Michael Bonvillain, ha espresso la sua eccitazione per il progetto che ritiene sia, soprattutto, una storia d'amore:"Trovo sia raro imbattersi in un progetto con il giusto equilibrio tra umorismo, paura ed emozioni che possa rendere divertente un film su così tanti livelli diversi. Questo progetto, nel suo cuore è una storia d'amore, è costruito su cosi tanti livelli tra orrore e divertimento che intratterrà dall'inizio alla fine. Essendo stato coinvolto come cineasta in una serie di grandi film in questi anni, che mescolavano elementi di horror, thriller e commedia, sono entusiasta di dirigere un progetto che penso abbia tutte queste caratteristiche e che sia estremamente divertente".

Si vocifera che dietro la realizzazione degli orsacchiotti possa esserci la Weta Workshop di Peter Jackson. La compagnia è responsabile della creazione di effetti speciali e oggetti di scena per numerosi film e programmi televisivi come Xena: Principessa Guerriera, Hercules e naturalmente Il Signore degli Anelli e la trilogia de Lo Hobbit.