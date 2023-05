Ted Lasso, dove si trova lo stadio del Richmond?

Mancano due settimane al finale di stagione di Ted Lasso e tutti i nodi stanno venendo finalmente al pettine. Le storie dei vari personaggi stanno giungendo alla loro conclusione mentre la scalata del Richmond continua. Come tutte le serie comedy anche Ted Lasso è diventata iconica per le sue ambientazioni.

Ted Lasso è ambientata quasi totalmente al Nelson Road, stadio del Richmond. Ovviamente, parlando una una squadra inventata inserita in un contesto reale che è quello della Premier League, la struttura non appartiene realmente alla squadra. Dall'uscita della terza stagione sono state realizzate dalla Nike per la prima volta le maglie ufficiale dell'AFC Richmond che sono andate immediatamente a ruba. In realtà la casa della squadra allenata da Ted, Beard e Roy è lo Selhurst Park casa del Crystal Palace.

Proprio come i personaggi di Ted Lasso che sono ispirati a personalità del mondo del calcio, anche i luoghi sono riconoscibili agli appassionati di questo sport. Nel caso del Selhurst Park, parliamo di uno stadio costruito proprio a Richmond nel quale si tengono settimanalmente le partite casalinghe del Crystal Palace, una delle tante squadre attive sul territorio londinese. Il complesso sportivo è il luogo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie e dove, gradualmente, il pubblico ha imparato a conoscere i personaggi, i loro pregi e il loro difetti.

In occasione degli ultimi due episodi della serie, Cristo Ferdandez ha parlato delle sensazioni provate gli ultimi giorni sul set di Ted Lasso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!