Ted Lasso, popolare teoria stracciata dal regista: 'Pura fan-fiction'

Il finale di Ted Lasso ha soddisfatto tantissimi fan, lasciando un senso di completamento ad una storia cominciata tre anni fa e che è riuscita ad esplorare il mondo del calcio come nessuno aveva mai fatto. Nonostante ciò, molti hanno ipotizzato una teoria che è stata smentita dal regista.

Mentre si continua a pensare ad un sequel di Ted Lasso, il regista Declan Lowney ha detto la sua su delle teorie che stanno circolando riguardo gli ultimi minuti del finale di stagione. Mentre Ted è sull'aereo per ritornare in America, vengono mostrate al pubblico delle istantanee della "storie" dei vari personaggi. Ogni trama viene portata a compimento chiudendo l'arco narrativo dei protagonisti in maniera coerente al racconto che ne è stato fatto nel corso delle stagioni.

Secondo la teoria che è circolata, l'immagine di Ted che si sveglia da un pisolino sull'aereo ha dato il via a tantissime speculazioni e teorie sul fatto che le istantanee mostrate dei vari personaggi possano essere state la conseguenza di un sogno del protagonista. "Penso che sia solo fan fiction. Penso che i dettagli siano troppo specifici per essere un sogno. So che c'è qualcosa di molto onirico nella prima scena in cui Rebecca vede il suo pilota d'aereo e dopo c'è il montaggio Ted che si sveglia, ma penso che non vediamo l'ora di vedere cosa succederà a tutti in futuro" ha concluso il regista.

Brett Goldstein ha risposto ai rumor su un possibile spin-off di Ted Lasso incentrato sulla crescita del "nuovo" Richmond. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!