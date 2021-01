Ted e quell'insospettabile legame con il Pinocchio della Disney

Questa sera va in onda Ted, un film del 2012 scritto e diretto da Seth MacFarlane con protagonisti Mark Wahlberg, Mila Kunis e lo stesso MacFarlane nei panni di Ted attraverso la tecnica del motion capture.

Probabilmente non l'avrete notato, ma sono molte le similitudini tra Ted e Pinocchio, il celeberrimo film d'animazione della Disney che ha rubato i cuori di grandi e piccini sin dal 1940. Infatti come di certo ricorderete John proprio come Geppetto desiderava particolarmente che il proprio gioco preferito diventasse vivo. Il loro desiderio viene avverato rispettivamente dalla stella cometa e dalla Fata Turchina.

Proprio come Pinocchio, Ted sembra perdere la retta via. Anche se l'orsacchiotto di certo la perde in modo di gran lunga peggiore, abbandonandosi ad una vita dissoluta fatta di alcool e droghe. Allo stesso modo, alla fine dei rispettivi film, sia Ted che Pinocchio muoiono, per poi essere riportati in vita proprio quando le speranze erano state perdute.

Intanto stando ai loro racconti, sembra MacFarlane e Mark Wahlberg siano miracolosamente sopravvissuti all'11 settembre. Se volete ulteriori approfondimenti sul film di questa sera, date uno sguardo alla recensione di Ted.