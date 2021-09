Ted Bundy-Fascino Criminale: quale è la vera storia che ha ispirato il film con Zac Efron?

Questa sera torna in tv Ted Bundy - Fascino Criminale, il film del 2019 diretto da Joe Berlinger basato sul libro The Phantom Prince: My Life With Ted Bundy di Elizabeth Kendall scritto da una delle fidanzate di lunga data del celebre serial killer che ha ucciso decine di donne negli anni '70.

Si stima che Ted Bundy sia macchiato dell'omicidio di almeno 30 giovani donne tra il 1974 e il 1978, alcuni ritengono addirittura che l'uomo abbia ucciso già a partire dagli anni '60. Spesso e volentieri viene descritto come un uomo affascinante, in grado di catturare le sue prede grazie al suo incredibile charme.

Talvolta il serial killer fingeva di essere addirittura disabile per attirare l'attenzione delle sue vittime per poi condurle in un un luogo appartato, stuprarle e poi ucciderle. Ted Bundy è stato accusato tra l'altro anche di necrofilia. L'assassino spesso era solito tornare sulla scena del crimine per avere rapporti sessuali con i cadaveri in decomposizione.

Ted Bundy è riuscito a conquistarsi la simpatia di molti individui in virtù delle sue grandi doti da manipolatore, riuscendo addirittura a farsi difendere da un'intera comunità di mormoni che non lo riteneva responsabili di simili efferatezze. Nel 1978 il serial killer è stato catturato e condannato a morte per i crimini commessi in due processi differenti. Bundy è stato giustiziato sulla sedia elettrica il 24 gennaio 1989 alla Raiford Prison.

Se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione di Ted Bundy - Fascino Criminale.