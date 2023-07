Ted Bundy, molti attori rifiutarono il ruolo poichè troppo violento!

Ted Bundy - Fascino Criminale vede Zac Efron negli inediti panni di uno dei serial killer più famosi della storia americana. Autore di oltre trenta omicidi, la pellicola racconta la storia attraverso il punto di vista della donna che lo ha amato, interpreta da Lily Collins.

Prima che la scelta ricadesse su Zac Efron pare che molti attori erano stati presi in considerazione dal regista per il ruolo. Interpretare un serial killer e immedesimarsi nella mente di un uomo capace di fare gesti di questo tipo non è mai semplice e pare che fu proprio questo a spingere molti interpreti contattati per il ruolo a rifiutare l'offerta. La storia vera di Ted Bundy è un racconto fatto di crudeltà e di violenza al limite dell'inumano. Proprio per questo motivo potrebbe risultare troppo per un attore un ruolo del genere.

Tra gli interpreti che furono contattati per vestire i panni del celebre serial killer c'erano Rob Lowe, Peter Saarsgard e Kiefer Sutherland che decisero di rifiutare il ruolo per la natura fin troppo violenta del personaggio. Per evitare di urtare la sensibilità del pubblico il regista decise di inventare i nomi delle vittime e di utilizzare foto fittizie in modo da non dare alcun riferimento ai fatti realmente accaduti e al dolore causa da Bundy.

