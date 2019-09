Primo teaser di Uncut Gems con un Adam Sandler da Oscar. Full trailer a breve

Dopo Good Times con Robert Pattinson, i fratelli Safdie sono adesso pronti a tornare in sala con uno dei film che più di tutti hanno fatto discutere al TIFF 2019 per la straordinaria interpretazioni di Adam Sandler: stiamo parlando di Uncut Gems, di cui è stato pubblicato un teaser che anticipa l'arrivo del full trailer nelle prossime ore.

Il nuovo film di Josh e Benny Safdie dopo il successo internazionale di Good Time regala infatti aSandler un succoso ruolo da protagonista, che secondo il direttore artistico del TIFF Cameron Bailey farà la gioia di critici e cinefili. Sui secondi è presto per confermare, ma per quanto riguarda i critici la previsione di Bailey si è rivelata precisissima, specie per quanto riguarda la performance dell'interprete, a quanto pare nel miglior ruolo della sua carriera.

Ad oggi la miglior prova dell'attore dopo il film di Paul Thomas Anderson è considerata quella vista nel 2017 in The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach, altro film di Sandler in collaborazione con Netflix (che distribuirà Uncut Gems fuori dal Nord America, Italia compresa): voi avete visto i due film in questione? Secondo voi Sandler riuscirà a superarsi? Quali aspettative avete per il suo nuovo progetto? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.



Uncut Gems è atteso nelle sale americane il prossimo 25 dicembre 2019.