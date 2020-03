E se il teaser trailer di Venom 2 uscisse... domani? Per i fan è possibile. Ecco perché

Con i suoi 856 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, il Venom di Ruben Fleischer si è dimostrato due anni fa un enorme successo, aprendo a un sequel diretto da Andy Serkis e anche a un film dedicato a Morbius con Jared Leto, entrambi in arrivo nel corso del 2020, Coronaviurs permettendo.

Considerando allora alcuni dati, per i fan del Simbionte della Marvel il primo teaser trailer del secondo capitolo cinematografico con protagonisti Tom Hardy e Woody Harrelson potrebbe essere pubblicato a breve. Anzi a brevissimo, stando alle loro riflessioni, per alcuni addirittura domani o lunedì. E il perché è semplice ma non assolutamente vincolante in termini di adottabilità.



In buona sostanza, uscito nelle sale il 3 ottobre del 2018, il primo Venom ha visto la pubblicazione del primo teaser trailer l'8 febbraio 2018, circa otto mesi prima. Venom 2 ha però una release fissata per il 2 ottobre 2020, ma siamo già a metà marzo esce da questo schema. Il fatto è che rientra però in quello di Morbius, che previsto per il 31 luglio 2020 è stato presentato con un primo trailer 200 giorni prima della sua uscita.



E indovinate da domani quanti giorni mancheranno prima dell'arrivo di Venom 2 nelle sale? Esatto: 200 giorni precisi, motivo che sta convincendo molti fan che un trailer sia in dirittura d'arrivo nei prossimi giorni, anche se al momento non c'è nessuna conferma.



Cosa ne pensate?



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo allo speciale dedicato a Venom 2.