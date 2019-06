Primo teaser trailer ufficiale per 3 From Hell di Rob Zombie

Ce lo aveva promesso lo stesso Rob Zombie sei giorni fa, e puntuale come un orologio ecco infatti sbarcare in rete il primo teaser trailer ufficiale dell'attesissimo 3 From Hell, preannunciato ritorno della squinternata famiglia Firfly sul grande schermo dopo La Casa dei 1000 Corpi e La Casa del Diavolo.

Ce lo ricorda benissimo anche il trailer, che il nuovo film del musicista, regista e sceneggiatore è il terzo capitolo della saga horror che lo ha portato alla ribalta come filmmaker e autore di genere, riproponendoci proprio in apertura alcuni stralci dei due capitoli precedenti prima di mostrarci i Firefly in questa nuova "avventura", che a quanto pare riprendere poco dopo la fine de La casa del Diavolo, mettendo in carcere Captain Spaulding, Baby e Otis.



La trama è ancora un mistero, comunque, ma non stentiamo a credere che 3 From Hell possa regalare nuovi orrori e carneficine, anche abbastanza strambe, nonostante il trailer regali al titolo una patina talmente anni '90, scolorito e fuori tempo massimo, da farlo apparire davvero straniante, con tutto quel rallenty utilizzato in ogni singolo frame.



3 From Hell è atteso nelle sale americane il prossimo 31 ottobre, in tempo per Halloween, mentre l'uscita italiana è ancora da fissare,