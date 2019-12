Il teaser trailer di A Quiet Place 2 uscirà questo week-end

Come precedentemente annunciato, il primo attesissimo teaser trailer di A Quiet Place 2 sta per uscire e verrà distribuito proprio questo fine settimana, a due mesi dalla fine delle riprese per John Krasinski e l'intero cast del sequel.

La conferma dell'uscita arriverebbe dallo stesso Krasinski, regista di entrambi i capitoli, che avrebbe più annunciato il release del trailer prima del debutto di Jumanji: The Next Level, che potrebbe essere l'ultima fatica di Jack Black, e di Black Christmas, il remake di un classico dell'horror, al cui primo trailer vi rimandiamo.

Cosa aspettarci da A Quiet Place 2? Gli indizi sono ancora poche e sarà proprio il teaser trailer a darci maggiori informazioni. Ad oggi, ciò che sappiamo è che la storia sarà approfondirà alcuni aspetti lasciti in sospeso lo scorso anno dalla pellicola: le origini degli alieni saranno spiegate, ma, visto il cambio alla sceneggiatura, chissà se il sequel porterà continuità tra i due capitoli.

Nel sequel vedremo ritornare Emily Blunt e Millicent Simmonds nei ruoli di Evelyn e Regan Abbott, mentre il piccolo Noah Jupe vestirà nuovamente i panni di Marcus Abbot. Nel cast anche Cillian Murphy e Djimon Hounsou, che rimpiazzerà Brian Tyree Henry, e Chris Pratt, che farà uno speciale cameo nel film.

Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a passare dalla nostra recensione di A Quiet Place.