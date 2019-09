Un teaser annuncia l'arrivo del final trailer di Doctor Sleep

Chiamatelo effetto Stranger Things o in qualunque altro modo, ma sta di fatto che per i film tratti dalle opere di Stephen King questo sia un periodo d'oro: lo dimostra il clamoroso successo delle due parti di IT, ma anche la crescente attesa per l'imminente Doctor Sleep.

Il film, come tutti saprete, è tratto dall'omonimo libro del Re dell'orrore edito nel 2013 e pensato come seguito diretto del celebre Shining che, e non ci sarebbe neanche bisogno di ribadirlo, cinematograficamente parlando mantiene ancora intatto tutto il suo fascino anche ad ormai quasi quarant'anni dalla sua uscita in sala.

Il primo trailer ufficiale di Doctor Sleep destò già un'accesa curiosità nei fan di King e dell'horror in generale, curiosità acuita dalla presenza di un attore generalmente molto amato come Ewan McGregor nel ruolo di Danny Torrance adulto e, più in generale, da un'impressione piuttosto positiva data dal trailer stesso.

Per giudicare bisognerà ovviamente aspettare l'uscita del film, ma già domenica prossima potremo dare a Doctor Sleep uno sguardo più approfondito: tramite un breve teaser, infatti, Warner Bros. ha annunciato l'uscita da qui a qualche giorno del final trailer del film. Nel brevissimo filmato si vedono varie scene in rapida sequenza, tra flashback di kubrickiana memoria e frame tratti ovviamente dal nuovo film. A proposito di flashback, meglio non lasciarsi ingannare: le scene di Shining che inevitabilmente rivedremo in Doctor Sleep non sono tratte dal film di Kubrick, ma ricreate appositamente per l'occasione e, a giudicare da quanto visto nel trailer, sembrerebbe trattarsi di un lavoro fatto davvero a regola d'arte.