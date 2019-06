Un team-up Spider-Man/Venom? Dipenderà dalla Sony!

Nonostante Spider-Man sia stato rilanciato all'interno del Marvel Cinematic Universe grazie ad un accordo tra la Sony Pictures ed i Marvel Studios, la major ha comunque continuato a realizzare film sull'universo dell'Uomo Ragno slegati da quelli prodotti dalla Marvel stessa.

E' il caso, ad esempio, di Venom con Tom Hardy, un vero e proprio successo al box-office mondiale, tanto da spingere la Sony a mettere in cantiere un sequel, attualmente in cerca di un nuovo regista, che vedrà il ritorno del famoso antieroe dei fumetti della Marvel.

Nonostante questo, secondo i rumor non confermati, la Sony vorrebbe introdurre il suo Venom all'interno dello Spider-Man 3 di casa Marvel Studios, cosi da ufficializzare il personaggio come parte integrante del Marvel Cinematic Universe. Naturalmente, grazie alle nuove dimensioni e Regni Quantici, ogni scenario è plausibile, ma la Marvel sarà disposta ad integrare un personaggio di un film non realizzato da loro all'interno del loro universo cinematografico?

La risposta di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, a tale domanda è piuttosto criptica e lascia spazio a svariate interpretazioni. "Credo dipenda dalla Sony" ha confermato il presidente "Sony possiede entrambi i personaggi e ha Venom nel loro mondo. Non so quali siano i loro piani per Venom 2 o se lo stiano facendo veramente. Ma sembra possibile che, lungo il percorso, i due si incontrino".

