Il team-up fra Mysterio e Spider-Man nel nuovo poster di Spider-Man: Far From Home

Prima di poter realizzare il tanto atteso e richiesto film di Spider-Men con Tobey Maguire e Andrew Garfield, il giovane Tom Holland dovrà fare squadra con Jake Ghyllenhaal nel nuovo film Marvel Studios Spider-Man: Far From Home.

E' proprio su questo aspetto che viene sottolineato dal nuovo poster promozionale per il film Marvel Cinematic Universe, uscito per il mercato cinese e arrivato online pochi minuti fa. Come al solito, potete visionarlo in calce all'articolo.

Spider-Man: Far From Home tirerà le fila della Fase 3 dell'universo cinematografico condiviso creato da Kevin Feige e fungerà sia da chiusa per Avengers: Endgame e i primi undici anni di narrazione targata Marvel Studios, sia come rilancio per ciò che verrà a partire dal prossimo anno. La storia racconterà di come Peter Parker riuscirà a superare il lutto per la perdita di Tony Stark e raccogliere la sua eredità come "nuovo Iron Man", onorando la memoria del suo mentore caduto. Per farlo, dovrà rinunciare alla pace offerta da una gita scolastica in Europa e forse anche alla neonata storia d'amore con l'amica Michelle: Nick Fury ha infatti bisogno di lui per fermare gli Elementali, super-esseri apparentemente giunti da una dimensione parallela e che Mysterio, proveniente dallo stesso universo di questi mostri, sta cercando di sconfiggere.

Il film arriverà in Italia dal prossimo 10 luglio. Le prime reazioni a Far From Home da parte dei pochissimi colleghi d'oltreoceano che hanno potuto vedere il film nelle scorse ore, lo hanno definito il miglior adattamento di Spider-Man mai fatto, superiore perfino a Spider-Man 2.

Inoltre, proprio da quest'anteprima sarebbero state rivelate le scene post-credit di Far From Home.