Tutti Tranne Te, Sydney Sweeney : 'Volevo i grandi gesti romantici'

Tutti Tranne Te è l'adattamento di Shakespeare migliore al box office: la pellicola con protagonista Sydney Sweeney e Glen Powell ha registrato numeri importanti per una ro-com, generando un vero e proprio fenomeno sui social media.

Ma cosa si cela dietro questo successo? Alla domanda ha risposto Sweeney che ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva insieme al fidanzato Jonathan Davino: "Volevo riportare in vita quelle commedie romantiche dei primi anni 2000 - ha dichiarato l'attrice a SXSW - stavo lavorando alla sceneggiatura, ho assunto Will (Gluck) e Glen (Powell) e volevo che il pubblico si alzasse dalla sala con la voglia di cantare, ballare sotto la pioggia e fare grandi gesti romantici. Non volevo che la commedia romantica fosse soltanto qualcosa di limitato, ma volevo scene importanti". Il romanticismo si è perso? Per Sydney Sweeney è proprio così e con Tutti tranne Te la star di Euphoria voleva ridare il giusto peso alle pazzie fatte per amore (e un certo Teatro dell'Opera di Sydney lo sa bene). Obiettivo riuscito? Sicuramente sì come scriviamo nella nostra recensione di Tutti Tranne Te.

Ma per Sidney Sweeney è tempo di abbandonare le atmosfere rosee della rom-com per Immaculate, il suo nuovo progetto horror dove ricopre il doppio ruolo di protagonista e produttrice esecutiva: l'attrice sarà suor Cecilia, una suora rimasta inspiegabilmente incinta mentre intorno a lei iniziano ad accadere fatti sempre più inquietanti.

