Me Contro Te con i sottotitoli: il regalo di un multisala pugliese ad un bambino sordo

Me Contro Te, il film in testa alle classifiche del box office italiano, e il Multiplex Teatro Fasano Taviano sono stati co-protagonisti della dolcissima vicenda di un bambino sordo.

Qualche giorno fa per un piccolo spettatore non udente della provincia di Lecce è arrivata infatti una grandissima sorpresa, quando il Multiplex di Fasano ha esaudito il suo grande desiderio e ha trasmesso il film in versione sottotitolata appositamente per lui.

La mamma del bambino ha lasciato una recensione più che positiva sulla pagina social ufficiale della struttura, scrivendo: "Un grandissimo grazie al direttore e tutto lo staff del cinema. E' bellissimo che tutti possano andare a vedere un film, anche le persone speciali come mio figlio. Grazie di cuore".

A sua volta il responsabile del cinema ha ringraziato la distribuzione Warner Bros Italia che si è prodigata per soddisfare questa particolare richiesta e aiutare gli esercenti da un punto di vista prettamente tecnico. Sulla pagine del cinema si legge: "Ci auguriamo che questa esperienza possa ripetersi in futuro anche con altri bambini e persone speciali."

Ricordiamo che Me contro Te ha detronizzato Tolo Tolo di Checco Zalone dalla vetta del box office settimanale, incassando 5,6 milioni di euro nel suo week-end d'esordio. La sinossi ufficiale recita: "Luì e Sofì ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese."