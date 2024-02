Tutti Tranne Te, il sequel si farà? Sydney Sweeney ne è quasi certa!

" C'è una probabilità del nove su dieci che faremo un seguito del film ", ha detto la Sweeney. Di certo questo non può lasciare indifferenti tutti coloro che speravano in qualche modo di rivedere insieme la coppia protagonista, dato anche l'intenso feeling che a quanto pare hanno dimostrato.

Stiamo parlando cioè di un sequel che potrebbe arrivare in merito alla pellicola citata. A parlarne è stata proprio la stessa attrice protagonista , durante una recente intervista al The Tonight Show con Jimmy Fallon.

Tutti tranne Te è uno degli ultimi film Netflix ad essere stati rilasciati sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo. La pellicola con protagonista Sydney Sweeney è sicuramente una di quelle produzioni che non possono non attirare orde di ragazzini desiderosi di vedere gli ormoni esplodere sullo schermo.

