Tutti tranne te, il film con Sydney Sweeney è cringe? Il regista dà la colpa a Shakespeare

Tutti tranne te potrebbe avere un sequel: l'ottimo riscontro di pubblico ha infatti condotto ad incassi ben superiori al budget impiegato per la realizzazione del film. L'opera non è stata comunque esente da critiche, prontamente commentate dal regista Will Gluck.

In molte recensioni al film troviamo un concetto ricorrente, quello di "cringe": questo sentimento di imbarazzo sarebbe legato all'assenza di alchimia tra i due protagonisti da un lato e alla natura stessa dell'opera, giudicata poco divertente, dall'altro. Un termine che di certo ben poco si adatta a Shakespeare: la celeberrima commedia teatrale "Tanto rumore per nulla" sarebbe infatti la fonte di ispirazione principale del film romantico con protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell.

A voler essere più precisi, occorre specificare che Tutti tranne te è l'adattamento di Shakespeare di maggior successo al box office, in assoluto; non c'è quindi da stupirsi che il regista tiri in ballo proprio Shakespeare per rispondere ai commenti negativi ricevuti in rete: "È divertente, perché anche la mia preferita tra tutte le recensioni che ho letto su Letterboxd dice 'Oh, ci sono così tante scene cringe'. Io rispondo: 'Beh, quali sono cringe, esattamente? Oh, quella parte un po' sciocca dove padre e figlio usano una recitazione rumorosa e sopra le righe'. E allora devo dire che proprio questi elementi sono tratti da William Shakespeare. Tutte le scene imbarazzanti in questo film provengono proprio da lui".



"Tutti i tropi che troviamo nelle commedie romantiche di adesso sono stati introdotti da Shakespeare a inizio Seicento. Quindi sì, lo avete già visto un sacco di volte, e ogni volta si è trattato di onorare la stupidità originaria", ha aggiunto Gluck, sottolineando che spesso e volentieri i personaggi dei film e dei racconti in generale tendono a fare scelte stupide, come del resto avviene anche nella vita reale. Parole che molti hanno giudicato controverse, soprattutto in relazione a quella che è stata percepita come un'eccessiva banalizzazione dell'opera del famosissimo Bardo.

